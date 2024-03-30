Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Karasenir Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Aytekin S, üvey oğlu M.D.B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini darbeden M.D.B, Aytekin S'yi bıçakla yaraladı.
Aytekin S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri evden uzaklaşan M.D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini soluyor. İftar sonrası aileleriyle camiye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam ilçe müftülüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençleri öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılıyor. Etkinliklerde çocuklara cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılanması hedefleniyor. Dörtyol Müftüsü Kazım Ural, etkinlikte her gün yüzlerce çocuğun bir araya geldiğini belirterek, çocukların etkinlikler sayesinde camide daha fazla zaman geçirdiklerini ve geleceğin mimarı olan gençlerin hem camiye hem de cemaate alışma noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Hatay'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında alev alan bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 Karayolu'nda seyir halinde olan bir tırın kupası alev aldı. Sürücü kendini dışarıya atarak yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, LPG dolumu esnasında alev alan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek istasyona sıçramasını engelledi. Yaralılar ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Papa Franciscus, sağlık nedenleriyle Paskalya Yortusu öncesinde Roma'da yapılan geleneksel 'Haç Yolu' ayinine katılmadı. Ayin, Papa'nın son anda katılımını iptal etmesiyle Papasız gerçekleştirildi. Papa'nın sağlığını korumak için ayini konutundan takip edeceği açıklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahur vakti gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda, Kütahya Merkez ilçesinde O.K ve S.Ç. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da yeni dönemde kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmaların başlanacağını ifade etti.
Popüler video konferans uygulaması Zoom, son çeyrekteki karlılığını beklentilerin üzerinde artırarak %10 oranında bir değer artışı yaşadı. Şirket, kendi hisselerinin 1.5 milyar dolarlık bir kısmını satın alarak başka bir kuruluş tarafından satın alınacağına dair öngörüleri çürüttü. Zoom, çağrı merkezi ve yapay zekalı sohbet asistanları gibi yeni projelere imza atarak büyümeye devam edeceğini açıkladı. Analistler, şirketin çağrı merkezlerinin 2025 yılına kadar büyümeye devam edeceğini ve yapay zeka asistanlarının gelişimiyle hisselerde artış olabileceğini belirtti. Önümüzdeki yıl için Zoom'un tahmin edilen ciro miktarı ise 4.6 milyar dolar olarak belirlendi.
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