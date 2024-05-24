Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Burdur\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, durdurulan bir araçta uyuşturucu madde, sentetik ilaçlar ve uyuşturucu ticaretine ilişkin belgeler ele geçirildi.

24.05.2024 12:01
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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kente durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 sentetik ilaç, uyuşturucu madde alışverişine ilişkin bilgiler bulunan ajanda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 186 bin 270 lira, 100 dolar, 50 avro ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler A.S.Ö, M.M, K.U. ve R.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Burdur, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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