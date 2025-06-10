Burdur'da çıkan yangında buğday ekili 3 dekar arazi zarar gördü.
Merkeze bağlı Akyaka köyünde Ömer Bulut'a ait arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında, buğday ekili 3 dekarlık arazi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Yangın: 3 Dekar Buğday Arazisi Zarar Gördü - Son Dakika
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