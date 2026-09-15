Burdur'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Burdur'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatma, gelir elde etme ve geliri hesaplar arasında nakletme suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, bazı kişilerin 2023-2024 yılı ve 2026 yılının ocak-mart dönemlerinde hesaplarında 199 milyon 930 bin 403 lira 72 kuruş işlem hacmi oluştuğu ve bu hesapların organize bir yapıda transfer aracı olarak kullanıldığı belirlendi.

Tespit üzerine 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suç işlemede kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi