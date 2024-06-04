Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Hastalarının Ölümüne İlişkin TTB Heyeti Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Hastalarının Ölümüne İlişkin TTB Heyeti Açıklama Yaptı

Burdur Devlet Hastanesi\'nde Diyaliz Hastalarının Ölümüne İlişkin TTB Heyeti Açıklama Yaptı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz hastalarının rahatsızlanması ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hastanede yapılan görüşmelerde, hastanenin erken açılışı nedeniyle tam teslim edilmediği için su tesisatında sorun olabileceği, olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığının ifade edildiğini bildirdi. Heyet, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve kurumsal hatalar zincirinin üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı.

04.06.2024 12:54
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(ANKARA)- Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz hastalarının rahatsızlanması ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hastanede yapılan görüşmelerde, "hastanen erken açılışı nedeniyle tam teslim edilmediği için su tesisatında sorun olabileceği, olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığının" ifade edildiğini bildirdi.

TTB heyeti, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 33 diyaliz hastasının sağlık sorunları yaşaması ve üç hastanın hayatını kaybetmesiyle sarsılan sağlık krizini araştırmak üzere 3 Haziran 2024 günü Burdur'a gitti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde hem başhekim hem de hekimler ve sağlık emekçileri ile görüşen heyet, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yapılan görüşmelerde erken açılışı yapılacağı gerekçesiyle hastanenin tam teslim edilmediği, geçici teslime bağlı olarak su tesisatında bir sorun olabileceği, hekimlerin/sağlık emekçilerinin olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığını aktarmasının da bunu doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

Sağlık emekçilerinin diyaliz hastalarındaki bilinç bulanıklığı durumundan şüphelenerek duruma erken müdahale etmesi nedeniyle çok daha kötü sonuçların önüne geçildiği belirtilen görüşmelerde, bir veya birkaç kişiye suç yüklenerek kurumsal hatalar zincirinin üzerinin örtülmemesi ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması istendi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz işlemi yapılan hastaların ölümüyle sonuçlanan olayın takipçisiyiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Hastalarının Ölümüne İlişkin TTB Heyeti Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Hastalarının Ölümüne İlişkin TTB Heyeti Açıklama Yaptı - Son Dakika
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