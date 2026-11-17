Burdur İnönü Bulvarı'nda bina yıkımında iletişim hatları zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda 4 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında telefon ve internet hatları zarar gördü. Bulvarın bir bölümünde bağlantı kesilirken bölge halkı ve esnafın şikayeti üzerine ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.
BURDUR'da 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında telefon ve internet hatları zarar gördü. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.
Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bölgedeki telefon ve internet hatları koptu. Bulvarın bir kısmında telefon ve internet bağlantıları kesildi. Bölge halkı ve esnafın şikayeti üzerine ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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