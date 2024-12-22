Burdur Kütüphanesi'nden Dünya Roman Kahramanları Günü'ne Özel Kısa Film - Son Dakika
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Burdur Kütüphanesi'nden Dünya Roman Kahramanları Günü'ne Özel Kısa Film

Burdur Kütüphanesi\'nden Dünya Roman Kahramanları Günü\'ne Özel Kısa Film

Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla roman kahramanlarını kütüphanede canlandıran kısa bir film hazırladı. Film, kütüphane personeli ve üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

22.12.2024 17:19  Güncelleme: 17:23
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BURDUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, 21 Aralık Dünya Roman Karamanları Günü dolayısıyla kısa film hazırladı.

Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü için roman kahramanlarının kütüphanede geçirdiği bir günü anlatan kısa film hazırladı. Senaryosu kütüphane personeli Hidaye Nur Küçük ve Merve Çimentepe'nin yazdığı kısa filmin yönetmenliğini ise, Kütüphane Müdürü Mehmet Küçük üstlendi. Filmde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu öğrencileri ve gönüllüler yer aldı. Filmde; Küçük Prens, Harry Potter, Sherlock Holmes, Maria Puder, Zagor, Don Kişot, Drakula ve Tarkan gibi roman kahramanları canlandırıldı. Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan kısa film, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenerek büyük beğeni aldı.

Filmi toplumda farkındalık oluşturabilmek için 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Gününe özel olarak hazırladıklarını belirten Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Küçük, "Yenilenen ve gelişen kütüphane hizmetleri ile toplumun her kesimine hitap eden kütüphanelerimiz bir çok atölyelere ve etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Filmde, kitapların evi olan kütüphanelerde o kitapların karakterleri canlanıyor ve heyecanlı anlar yaşatıyor. Bu yıl, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü için hazırladığımız kısa film ile kitapseverlere güzel anlar yaşattık" dedi.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur Kütüphanesi'nden Dünya Roman Kahramanları Günü'ne Özel Kısa Film - Son Dakika

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