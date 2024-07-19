Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Lavanta Hasat Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Lavanta Hasat Etkinliği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki 350 dekarlık lavanta tarlasında hasat etkinliği gerçekleştirildi. Vali Türker Öksüz, su tasarrufu ve lavanta üretiminin önemine dikkat çekerek, lavanta ve gül bahçelerinin eko-turizm için kullanılmasını amaçladıklarını belirtti. Projenin yöneticisi Öztürk Sarıca ise susuz tarımı teşvik etmek amacıyla lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

19.07.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki 350 dekarlık lavanta tarlasında hasat etkinliği yapıldı.

???????Vali Türker Öksüz, Lisinia Doğa Proje Merkezi tarafından susuz tarıma dikkati çekmek ve lavanta üretimini yaygınlaştırmak amacıyla üniversitenin desteğiyle İstiklal Yerleşkesi'nde oluşturulan 350 dekarlık lavanta tarlasındaki etkinlikte, su tasarrufu açısından bu tür bitkilerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Lavantanın kentin önemli simgelerinden olduğunu belirten Öksüz, "Küresel ısınma ortamında bizlerin mutlaka suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Su verimliliğini ön plana almalı ve yaptığımız tarımsal faaliyetleri de buna göre planlamalıyız. Daha az su tüketen, suya az ihtiyaç duyan bitkilerin yetiştirilmesi bu yüzden önemli. Lavanta ve gül suya az ihtiyaç duyan bu bitkilerden." diye konuştu.

Kentte "Lavanta Yolu" ve Gül Yolu" projelerini başlattıklarını dile getiren Öksüz, şunları ifade etti:

"Bu projelerin amaçlarından birincisi, su verimliliğine katkıda bulunmak. Suyun sürdürülebilirliğini ve bir yandan da bölgemizin eko-turizmden daha da faydalanmasını sağlamak. İlimizin güzelliklerini, lavanta ve gül bahçelerini, tarihi ve kültürel değerlerini, antik kentlerini eko-turizmle canlandırma gayreti içindeyiz. Su konusunda bütün vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi, 7'den 77'ye herkesi daha tasarruflu olmaya çağırıyorum."

"Susuz tarımı yöreye anlatmaya çalışıyoruz"

Projenin yöneticisi Öztürk Sarıca da kamu, üniversite ve özel girişim işbirliğinde üniversitenin kullanılmayan 675 dekarlık arazisinde tıbbı aromatik bitki yetiştirdiklerini, bu alanın 350 dekarlık kısmına lavanta dikildiğini söyledi.

Kekik, adaçayı, melisa, biberiye gibi pek çok ıtri bitkinin üniversitede yetiştirildiğini belirten Sarıca, "Susuz tarımı yöreye anlatmaya ve özendirmeye çalışıyoruz. Lavantanın görseliyle insanları buradaki eko-turizme ve sulu tarımdan susuz tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. Asıl amaç lavantadan çok yüksek gelir elde etmek değil çünkü insanlar lavantayı görmeye geldiklerinde burada su olayını düşünmeye başlıyorlar. Susuz yetiştiğini görüyorlar. Susuz diğer tıbbı aromatik bitkilerin de yetişebileceğini görüyorlar. Lavanta kokusuyla, rengiyle insanları alanlara çağırıyor." dedi.

Daha sonra, Vali Öksüz, protokol üyeleri ve davetliler lavanta hasadına katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türker Öksüz, Burdur, Susuz, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Lavanta Hasat Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 16:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Lavanta Hasat Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement