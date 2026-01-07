Burdur'da Senir Suyu Projesi'nde Yer Teslimi Yapıldı - Son Dakika
Burdur'da Senir Suyu Projesi'nde Yer Teslimi Yapıldı

07.01.2026 16:46  Güncelleme: 18:04
Burdur'da, 1998'den beri beklenen Senir Suyu Projesi için yer teslimi yapıldı. Belediye Başkanı Ercengiz, projenin 2025 içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

(BURDUR) - Burdur'un kısa ve orta vadeli nitelikli içme suyu ihtiyacını karşılaması hedeflenen Senir Suyu Projesi'nde yer teslimi yapıldı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "9 Eylül 2021'de başlattığımız yolculuğun, 2026'nın 9 Eylül'üne yetişmesi en büyük temennimiz" dedi.

1998 yılından bu yana gündemde olan ve Burdur için büyük önem taşıyan Senir Suyu Projesi'nde yürütücü firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Burdur Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde Başkan Ercengiz, İlbank Antalya Bölge Müdürü Bora Gümüş ve firma yetkilisi yer aldı.

İmza töreni sonrasında konuşan Ercengiz, şunları kaydetti:

"1998 yılından bu yana Burdur için büyük önem taşıyan bu proje, zaman içerisinde çeşitli aksaklıklara uğramış olsa da yapımı için kararlılıkla mücadele ettiğimiz bir çalışmadır. Nihayet 2025 yılı içerisinde son aşamaya gelmiş, İller Bankası AŞ tarafından, Antalya Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla kredilendirilmiş ve geçtiğimiz hafta sözleşmesini imzalamıştık. Bugün ise yürütücü firmaya yer teslimini gerçekleştiriyoruz.

Projenin toplam süresi 400 gün olarak planlanmakta olup, bu sürenin sonunda işin tamamlanarak tarafımıza teslim edilmesi öngörülmektedir. Ancak sözleşme aşamasında firma yetkililerine, bu projenin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması yönündeki beklentimizi özellikle ilettim. Umuyorum ki 400 günden daha kısa bir sürede bu önemli yatırımı tamamlayarak Burdur'umuzun kısa ve orta vadeli, nitelikli içme suyu ihtiyacını karşılayacak bu projeyi hayata geçireceğiz.

1998'den bu yana Burdur için artık zorunlu hale gelen bu çalışmanın sonuçlanmasını büyük bir umutla bekliyoruz. Bu vesileyle başta İller Bankası Genel Müdürlüğümüze, yönetim kurulu üyelerine; uzun süredir bizlere destek veren Antalya Bölge Müdürümüz Sayın Bora Bey'e ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünden itibaren yer teslimini yaptığımız ve projenin yürütücülüğünü üstlenen SPG Danışmanlık Yatırım AŞ firmasına, sürece katkı sunan ilimiz siyasetçilerine, bürokratlarına ve en önemlisi büyük bir emek ve özveriyle çalışan belediyemizin kıymetli personeline şükranlarımı sunuyorum. Israrlı bir takiple, 2021 yılından itibaren neredeyse adım adım yürüttüğümüz bu meşakkatli süreci; Sayın Bora Bey'in de hatırlayacağı üzere 9 Eylül 2021'de başlattığımız yolculuğun, 2026'nın 9 Eylül'üne yetişmesi en büyük temennimizdir. Böylece tam beş yıl içerisinde yurttaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşayacak, aynı zamanda Burdur'un nitelikli içme suyu alternatiflerinden birini kentimize kazandırmış olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle projenin Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Burdur, Senir, Çevre, Son Dakika

