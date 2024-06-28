Burdur Valisi Türker Öksüz, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur Valisi Türker Öksüz, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

Burdur Valisi Türker Öksüz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 2 öğrenciyi altın ve akıllı saatle ödüllendirdi. Vali Öksüz, öğrencilerin başarısını kutlayarak, eğitimde kaliteyi yükseltmek için yapılan BESTE projesinin etkili olduğunu belirtti.

28.06.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Valisi Türker Öksüz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

Vali Öksüz, sınavda 500 tam puan alan Şehit Akif Altay Ortaokulu öğrencisi Çağlayan Dinçtürk ve özel ortaokul öğrencisi Irmak Göker'i makamında ağırladı.

Öğrenciler ve velileriyle bir süre sohbet eden Öksüz, Dinçtürk ve Göker'i altın ve akıllı saatle ödüllendirdi.

Vali Öksüz, ziyarette gazetecilere, sınavda şampiyon olan öğrencilerin mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.

Kentten iki birincinin çıkmasının ilin eğitim başarısı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Öksüz, "Öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum." dedi.

Öksüz, öğretmen ve yöneticilere de teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kasım 2023'te Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi'ni (BESTE) hayata geçirdik. Burdur elbette eğitimde uzun yıllar belli bir başarıyı yakaladığından, eğitim altyapısı iyi olan bir şehir. BESTE projesiyle de eğitimde kaliteyi daha da yükseltmek, akademik başarıyı artırırken bir yandan da sosyal, sanatsal ve mesleki anlamda öğrencilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlerimize uygun yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin gayretinin yanı sıra projemizin de bu başarıda etkili olduğunu düşünüyorum."

Dinçtürk ve Göker de planlı ve düzenli çalışarak başarıya ulaştıklarını anlattı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de yer aldı.

Kaynak: AA

Türker Öksüz, Burdur, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Valisi Türker Öksüz, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:59:05. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur Valisi Türker Öksüz, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement