Burdur Yeşilova'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur Yeşilova'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Yeşilova-Denizli kara yolunda traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rıza Altın (47) idaresindeki 15 LH 796 plakalı motosiklet, Yeşilova- Denizli kara yolu Kayadibi Mahallesi'nde Şakir T. (86) yönetimindeki 15 LH 358 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Altın, sağlık ekibince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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