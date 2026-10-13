Burgazada önlerinde makine arızasıyla sürüklenen 5 kişilik tekne kurtarıldı

Burgazada önlerinde makine arızasıyla sürüklenen 5 kişilik tekne kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Burgazada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını açıkladı. İçinde 5 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındı.
Burgazada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknenin Burgazada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi.
Açıklamada, teknenin KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?