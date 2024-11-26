Burhan ve Afewerki Sudan'ın Barışı için Görüştü

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Eritre'nin başkenti Asmara'da Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yaptığı görüşmede Sudan'daki güvenlik ve barışı sağlama çabalarını ele aldı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Eritre'ye resmi ziyarette bulunan Burhan, Asmara'da Eritre Devlet Başkanı Afewerki tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkentteki Başkanlık Sarayında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi, geliştirmesi ve ilerletmesi ele alındı.

Sudan'daki gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıda, ülkede güvenlik, istikrar ve barışı sağlamak için yürütülen çabalara değinildi.

Burhan, görüşmede, Afewerki'ye Sudan'daki gelişmeler ve krizin çözümü için gösterilen çabalar hakkında bilgi vererek, Sudan hükümetinin savaşı sona erdirme ve barış getirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Afewerki'ye "Ordu ile 19 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) vatandaşlara karşı işlediği ihlalleri ve suçları" anlatan Burhan, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer düzenli kuvvetlerin "milisleri (HDK) ortadan kaldırma, yenme ve yenilgiye uğratma" konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre'nin Sudan'ın birliğini koruma ve halkın güvenlik ve istikrar isteklerine verdiği desteği övdü.

Eritre Devlet Başkanı Afewerki ise ülkesinin, güvenlik ve istikrarı sağlamak için Sudan halkının yanında durduğuna dikkati çekerek, ikili ilişkilerin güçlü olduğuna vurgu yaptı.