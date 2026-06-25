Burhanettin Duran'dan Venezuela'ya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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Burhanettin Duran'dan Venezuela'ya Geçmiş Olsun Mesajı

25.06.2026 12:26
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Venezuela'daki depremler için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan başsağlığı mesajı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Venezuela'da art arda meydana gelen depremlerden dolayı derin üzüntü duydum. Venezuela halkının ve depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, bu zor zamanda Venezuela ile güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burhanettin Duran'dan Venezuela'ya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

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