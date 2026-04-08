Burhanettin Duran: "Geçici Ateşkesi, Bölgesel İstikrar ve Küresel Barış Açısından Önemli Bir Fırsat Olarak Görüyor ve Memnuniyetle Karşılıyoruz"

(ANKARA) -Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD, İran ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Burhanettin Duran, ateşkesin yalnızca mevcut gerilimi düşürmekle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, kalıcı bir çözüme ve barışa zemin hazırlamasını temenni etti. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"'İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi; bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum."

Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır.

Türkiye, sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği, adil ve dengeli yaklaşımıyla her zaman barıştan yana bir tutum sergilemiş; krizlerin çözümünde güvenli bir liman olma sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz."