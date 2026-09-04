Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Zabıta Haftası'nda personele baklava ikram etti - Son Dakika
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Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Zabıta Haftası'nda personele baklava ikram etti

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Zabıta Haftası\'nda personele baklava ikram etti
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret ederek baklava ikram etti. Deveciler, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği personele çiçek takdim ederek görevlerinde başarılar diledi.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Personele teşekkür eden Deveciler, "Vermiş olduğunuz emekleri ve gerçekleştirdiğiniz çalışmaları takdir ediyorum" dedi.

Başkan Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, Zabıta Haftası dolayısıyla Burhaniye Belediyesi hizmet binasında bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen ziyarette personele baklava ikram ederek, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Başkan Deveciler, Zabıta Müdürü Cesur Akbulut'a ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personele çiçek takdim ederek Zabıta Haftası'nı kutladı.

"GÖREVLERİNDE KOLAYLIK VE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Zabıta Teşkilatı'nın kent düzeni, güvenliği ve vatandaşların huzuru açısından önemli bir görev üstlendiğini belirten Deveciler, "Burhaniye Belediyesi'ni her koşulda özveriyle temsil ediyorsunuz. Kentimizin güvenliğini ve huzurunu sağlamakta etkin rol alıyor, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Vermiş olduğunuz emekleri ve gerçekleştirdiğiniz çalışmaları takdir ediyorum" diye konuştu. Zabıta personeline çalışmalarında başarılar dileyen Deveciler, "Tüm çalışma arkadaşlarımın Zabıta Haftası'nı canı gönülden kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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