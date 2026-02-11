Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi'nde Vefa Örneği - Son Dakika
Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi'nde Vefa Örneği

11.02.2026 15:29  Güncelleme: 16:31
Burhaniye Belediyesi, Kent Arşivi'nde kente değer katan bağışçılara plaket ve sertifika takdim etti. Programa Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve önceki başkan Fikret Akova katılarak, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi'nde, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in katılımıyla kente değer katan bağışçılara özel plaket ve sertifika takdim programı düzenlendi.

Hacıahmet Mahallesi, Kavakdibi Caddesi, No: 21 adresinde bulunan Tescilli Pazarbaşı Konağı'nın restore edilerek Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak kazandırılmasının ardından gerçekleştirilen programda, kentin tarihsel ve kültürel belleğine katkı sunanlara vefa örneği sergilendi. Restorasyon çalışmaları, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in öncülüğünde hayata geçirilirken, önceki dönem Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova ise yer tahsisi sürecinde önemli katkılar sundu.

Etkinliğe; Deveciler'in yanı sıra önceki dönem Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova, Tescilli Pazarbaşı Konağı'nın yer sahibi merhum Hüseyin Hüsnü Pazarbaşı varislerinden İncilay Toplar Pazarbaşı adına kızı Ebru Toplar ile Cezmi Kahvecioğlu, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Oktay Erbalaban, Ahmet Demir ve Kent Arşivi'ne değer katan bağışçılar katıldı.

Program kapsamında Deveciler, Tescilli Pazarbaşı Konağı'nın Kent Arşivi'ne kazandırılmasına sağladıkları katkılar dolayısıyla Ebru Toplar ve Cezmi Kahvecioğlu'na plaket takdim ederek, şükranlarını sundu. Deveciler, Kent Arşivi'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan önceki dönem Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova'ya da katkılarından dolayı plaket takdim etti. Ayrıca, Burhaniye Kent Arşivi'ne önemli bağışlarda bulunan Burhaniyeli fotoğrafçı merhum Necati Ender'in oğlu Avukat Hasan Ender'e de plaket takdim edilerek teşekkür edildi. Düzenlenen programda protokol üyeleri tarafından bağışçılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
