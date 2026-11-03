Burhaniye Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 3 milyar 200 milyon TL olarak kabul etti - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 3 milyar 200 milyon TL olarak kabul etti

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Burhaniye Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 3 milyar 200 milyon TL olarak kabul etti
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Burhaniye Belediyesi'nin 2027 mali yılı tahmini bütçesi, kasım meclisinde oy birliğiyle 3 milyar 200 milyon TL olarak kabul edildi. 2026 bütçesi ise 700 milyon TL artışla 3 milyar 200 milyon TL'ye revize edildi.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi'nin 2027 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi, kasım ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle 3 milyar 200 milyon TL olarak kabul edildi.

Burhaniye Belediyesi'nin 2027 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan bütçe, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

2026 yılı için daha önce 2 milyar 500 milyon TL olarak belirlenen bütçe, yapılan revizyonla 3 milyar 200 milyon TL'ye yükseltildi. Böylelikle bütçede 700 milyon TL'lik artış gerçekleşirken, revizyon oranı yüzde 28 oldu.

Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deveciler, Plan ve Bütçe Komisyonu'na yürütülen titiz çalışma için teşekkür ederek, alınan kararların Burhaniye için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA
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