Burhaniye Belediyesi\'nden 300 Öğrenciye 4.5 Milyon TL Burs Desteği

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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 300 üniversite öğrencisine toplam 4 milyon 500 bin TL geri ödemesiz burs desteği sağlanacak.

Burhaniye Belediyesi, üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs imkanı sunuyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ekim ayı burs ödemesi, öğrencilerin hesaplarına yatırılırken; söz konusu eğitim öğretim yılında Burhaniye Belediyesi tarafından 300 üniversite öğrencisine toplam 4 milyon 500 bin TL geri ödemesiz burs ödemesi yapılacak.

Destekten yararlanmaya hak kazanan üniversite öğrencileri, ikametgah, aile gelir durumu ve başarı puanı gibi kriterler doğrultusunda komisyon tarafından belirleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Gençlerimizin eğitimi, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Burhaniye Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, üniversitede okuyan 300 öğrencimize 1 yıl boyunca toplam 4 milyon 500 beş TL geri ödemesiz burs imkanı sağlıyoruz. Başarılı öğrencilerimizin yanında olmak, bu süreçte onlara destek vermek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Burhaniye Belediyesi olarak eğitime destek olmaya devam edeceğiz" dedi.