Burhaniye Belediyesi'nden Camilerde Ramazan Öncesi Temizlik Seferberliği

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde camilerde genel temizliğin ve hijyen koşullarının sağlanması için kapsamlı çalışma yürütüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur ve sağlık içinde yapabilmesi için ilçe genelinde kırsal ve merkez mahallelerdeki camilerimizde temizlik çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Camilerimizin temiz kalmasını sağlamak adına düzenli temizlik ve bakım çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.