Burhaniye Belediyesi\'nden Eğitimde Fırsat Eşitliği Adımları

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefi ile yaptığı çalışmalar kapsamında ilçede binlerce öğrenciye ulaştı, ailelerin eğitim maliyeti yükünü hafifletti ve birçok öğretmene istihdam sağladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Öğrencilerimiz, çocuklarımız bizim aydınlık geleceğimiz olacak. Eğitim kurumlarımızda göz bebeğimiz öğretmenlerimize de belediye bünyesinde istihdam sağlamanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Burhaniye Belediyesi'nin okul öncesi eğitim kurumları ve okul destek kursları, asgari ücretli, tek maaşlı ailelere öncelik verilerek, düşük ücretlerle daha erişilebilir bir eğitim desteği sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nde okul çağındaki çocuklar için piyano, pilates, cimnastik, halk oyunları, resim, akıl ve zeka oyunları gibi geniş bir yelpazede kurslar düzenleniyor.

Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BURSEM, Gençlik Merkezi ve Gündüz Bakımevleri'nde 2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenci eğitim desteği aldı. Üniversite eğitiminde de öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye, karşılıksız verdiği burs yardımları ile öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

"Öğretmenlerimize de belediye bünyesinde istihdam sağlamanın onurunu yaşıyoruz"

Eğitime yönelik yatırımlarına Cumhuriyet'in ışığında aydınlık bir gelecek yetiştirebilmek için devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Çocuklarımızın okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar yanlarındayız. Hatta başarılı ve ihtiyacı olan üniversiteli çocuklarımıza üniversite bursu da veriyoruz. Her anlamda Burhaniye için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, çocuklarımız bizim aydınlık geleceğimiz olacak. Eğitim kurumlarımızda göz bebeğimiz öğretmenlerimize de belediye bünyesinde istihdam sağlamanın onurunu yaşıyoruz. Öğretmen, bir toplumun meşalesidir ve herkes onun ışığı ile aydınlanır. Ülkemizin fedakar öğretmenleri her şeyin en güzeline layık ve layık oldukları bir ortamda mesleklerini sürdürebilmeleri en büyük temennimiz. Bu vesileyle de tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.