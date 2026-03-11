Burhaniye Belediyesi, İlçedeki Mezarlıkları Bayram Ziyaretlerine Hazırlıyor - Son Dakika
Burhaniye Belediyesi, İlçedeki Mezarlıkları Bayram Ziyaretlerine Hazırlıyor

11.03.2026 17:03  Güncelleme: 18:24
Burhaniye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı. 28 mahalledeki 51 mezarlık parselinde yürütülen çalışmalar, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için gerçekleştiriliyor.

Burhaniye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 28 mahalledeki toplam 51 parsel mezarlık alanını bayram ziyaretleri için uygun hale getiriyor.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Birimi, vatandaşların bayram süresince gerçekleştireceği mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için seferber oldu. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda; ot temizliği, ilaçlama, boya ve genel bakım işlemleri yürütülüyor.

500 bin metrekarelik alanda temizlik

Belediye ekipleri, ilçenin 28 mahallesinde yer alan toplam 501 bin 523 metrekarelik 51 farklı mezarlık parselinde eş zamanlı çalışma yapıyor. Kış aylarının ardından yabani otlarla kaplanan alanlar temizlenirken, mezarlık içerisindeki yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları da bakıma alındı. Ekipler ayrıca, haşerelere karşı ilaçlama yaparak hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, mezarlıkların düzenli kalması için özverili bir program uyguladıklarını belirtti. Deveciler, şunları kaydetti:

"Manevi değerlerimize saygıyla yaklaşıyoruz"

"Ramazan Bayramı öncesinde hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri bizim için çok önemli. Merkez mezarlıklarımızdan kırsal mahallelerimizdeki en uzak noktalara kadar her kabristanda bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın manevi değerlerine saygı göstererek, sevdiklerini ziyaret ederken huzurlu bir ortamla karşılaşmalarını sağlıyoruz. Burhaniye Belediyesi olarak bu alanların bakım ve onarımına yıl boyu devam edeceğiz."

Bayram sabahına kadar tamamlanması planlanan çalışmalarla, tüm mahalle mezarlıklarının tertipli bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

