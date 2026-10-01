Burhaniye Belediyesi okullarda kantin, hijyen ve yangın tüpü denetimi yapıyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, okullarda kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler için uyarı ve gerekli durumlarda cezai işlem uygulanıyor.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okullarda kantin, hijyen ve temizlik koşulları ile yangın tüpleri kontrol ediliyor. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yapılan kontrollerde, tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli uyarılar yapılıyor. Yapılan uyarılara rağmen usulsüzlük durumunda cezai işlem uygulanıyor.