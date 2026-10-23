Burhaniye Belediyesi Pelitköy'de yol ve parke taş tamirat çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi Pelitköy'de yol ve parke taş tamirat çalışmalarını sürdürüyor

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Burhaniye Belediyesi Pelitköy\'de yol ve parke taş tamirat çalışmalarını sürdürüyor
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Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde yol, parke taş, aydınlatma ve yağmur suyu baca onarımı çalışmalarını sürdürüyor. Pelitköy'de bazı sokaklar ile Yalı Kordon ve Çukurbağlar Caddeleri'nde yol yapım ve parke taş tamiratı yapılırken, bazı mahallelerde tamiratlar tamamlandı.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, farklı mahallelerde yol yapım, parke taş tamiratı, aydınlatma bakımı ve yağmur suyu baca onarımı çalışmalarına devam ediyor. Bazı mahallelerdeki yol tamiratları tamamlanırken yaya geçitlerinin boyama ve kaldırım onarım çalışmaları da sürdürülüyor.

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım, tamirat, aydınlatma ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Pelitköy Mahallesi'nde 28295, 28163, 28293, 28001, 28017. 28178, 28180, 28183, 28185. sokaklarda Yalı Kordon ve Çukurbağlar Caddeleri'nde yol yapım çalışmaları ve parke taş tamirat çalışmaları gerçekleştirilirken, aydınlatmaların bakım ve onarımları yapıldı.

Memiş Mahallesi Haşimağa Caddesi'nde yağmur suyu baca tamiratı çalışmaları sürerken, İskele Mahallesi Fabrika Caddesi, Mahkeme Mahallesi Saip Hoca Bulvarı, Hacıahmet Mahallesi Narin Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Babacan Caddesi ve Şarköy Mahallesi'nde parke taş yol tamiratları tamamlandı. İskele Mahallesi 616. Cadde'de ise tretuvar tamiratı çalışmaları sürüyor. Hacıahmet ve İskele mahallelerindeki yaya geçitlerinde de boyama çalışmaları gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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