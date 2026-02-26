Burhaniye Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Ramazan Ayı Denetimleri

(BALIKESİR) – Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca halk sağlığını korumak amacıyla fırınlarda pide gramajı ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde pide üretimi yapılan fırın ve imalathanelerde denetim yaptı. Denetimlerde belirlenen gramaj standartlarına uygunluk ile hijyen koşulları incelendi.

Pide üretimi yapılan fırın ve imalathaneler denetlendi

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı nedeniyle ilçe genelinde pide üretimi yapılan işletmeleri denetleyerek gramaj standartlarına uygunluk ve hijyen koşullarını titizlikle kontrol etti.

Deveciler: Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, denetimlere ilişkin, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halk sağlığı konusunda hiçbir tavize izin vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İlçe genelinde yapılan kontroller sonucunda, fırınların büyük çoğunluğunun belirlenen gramaj ve hijyen kurallarına uygun üretim yaptığı gözlemlendi.