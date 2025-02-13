Burhaniye Belediyesi ve Büyükşehir'den Deprem ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi ve Büyükşehir'den Deprem ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte deprem riski ve kentsel dönüşüm üzerine bir toplantı düzenledi. Başkan Deveciler, riskli yapıların tespiti için saha incelemeleri yapılacağını açıkladı.

13.02.2025 09:39  Güncelleme: 10:26
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremin yatacağı riskler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kentsel dönüşümün ilerlemesi için yürütülecek faaliyetler ele alındı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başkanlığında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat ile Deprem ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı İlknur Bozoklu'nun da katıldığı toplantıda deprem, oluşturabileceği riskler ve riskli yapılar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ardından Başkan Deveciler'in talimatı ile ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların tespitine yönelik saha incelemeleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı İlknur Bozoklu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Demir, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Bozkurt ve Aşkıbirce Uzkurt ile ilgili daire müdürleri, ilçe merkez mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Demir, "Riskli yapıların tespiti için Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri gerekli çalışmalara en kısa sürede başkayacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken adımları atarak toplumda da depreme karşı bir bilinç oluşturmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlı ilerlemesi için Burhaniye Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlıkları ortak çalışmalar yürütecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi ve Büyükşehir'den Deprem ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika

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