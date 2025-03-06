Burhaniye Belediyesi ve TÜM BEL-SEN Arasında Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi ve TÜM BEL-SEN Arasında Sözleşme İmzalandı

Burhaniye Belediyesi, TÜM BEL-SEN ile 2025 yılına kadar geçerli olacak bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışma arkadaşlarının haklarını koruyacaklarını ve hizmetleri aksatmadan sürdüreceklerini belirtti.

06.03.2025 15:51  Güncelleme: 17:14
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında sözleşme imzalandı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'de hem çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyacağız hem de tüm hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştireceğiz" dedi.

Burhaniye Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında 2025 yılını kapsayan, çalışanların sosyal ve mali haklar konusunda iyileştirmelerin yapıldığı sözleşme imzalandı.

Burhaniye Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen imza törenine; Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, TÜM BEL-SEN GENEL Başkanı Erdal Bozkurt, TÜM BEL-SEN Balıkesir Şube Başkanı İlker Omay Demiray, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Belediye Birim müdürleri, sendika temsilcileri ile personel katıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, imzalanan toplu iş sözleşmelerine ilişkin, "Yaşanan çoklu krizlere inat; Burhaniye'de hem çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyacağız hem de tüm hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştireceğiz. Bir çok iyileştirmeyi sağladığımız ve TÜM BEL-SEN ile attığımız imzalar tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Burhaniye'ye hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi ve TÜM BEL-SEN Arasında Sözleşme İmzalandı - Son Dakika

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