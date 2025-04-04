Burhaniye Belediyesi, Volkan Konak'ın Adını Yeni Parka Verdi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi, Volkan Konak'ın Adını Yeni Parka Verdi

Burhaniye Belediyesi, Volkan Konak\'ın Adını Yeni Parka Verdi

Burhaniye Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla sanatçı Volkan Konak'ın ismini yeni açılacak parka vereceğini duyurdu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen kararın ardından Konak'ı anarak halka mal olmuş bir sanatçı olarak değerlendirdi.

04.04.2025 17:18  Güncelleme: 18:48
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla, sanatçı Volkan Konak'ın ismini, yeni açılacak parka verecek. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Son nefesine kadar adaletten, demokrasi ve barıştan yana olan 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

İskele Mahallesi Adyar Mevki'nde, Burhaniye Belediyesi tarafından yeşil alan düzenlemeleri sonucunda ilçeye kazandırlan parka "Volkan Konak Parkı" ismi verildi. Nisan ayı olağan meclis toplantısında, CHP'li meclis üyelerinin önerisi ile gündeme alınan talep, meclis toplantısına katılan tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

"Volkan Konak'ın adını, yeni açacağımız parka verme kararını meclisimizce aldık"

Kararın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Halka mal olmuş sanatçımız Volkan Konak'ın adını, Türkiye'de bir ilk olarak yeni açacağımız parka verme kararını meclisimizce aldık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar adaletten, demokrasi ve barıştan yana olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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