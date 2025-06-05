Burhaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Sıklaştırdı

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren ticari işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat listeleri, hijyen koşulları, fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumu, kaldırım işgal çizgisi ihlalleri gibi birçok başlıkta rutin kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan uyarılara rağmen mevzuata aykırı davranan ilgili işletmelere tutanak düzenlenerek idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

"Esnafımız ve vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyetleri göstermelerini rica ediyoruz"

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşlarımız ve esnafımız için güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada denetimlerine aralıksız devam ediyor. Esnafımız ve vatandaşlarımızdan da gerekli hassasiyetleri göstermelerini rica ediyoruz" dedi.