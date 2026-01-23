Burhaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Burhaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

23.01.2026 17:08  Güncelleme: 18:49
Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki semt pazarlarında vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fiyat etiketleri, hijyen kuralları ve ürün tazeliği kontrol ediliyor. Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen esnafa uyarılar yapılıyor ve gerektiğinde cezai işlemler uygulanıyor.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve koşullarda alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; fiyat etiketleri, çizgi ihlali kontrolü, tartı aletleri, ürünlerin tazeliği ve hijyen kuralları titizlikle kontrol ediliyor.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği noktalarda esnafa gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri bizim önceliğimizdir. Hem halk sağlığını korumak hem de esnafımız arasında adil rekabet ortamını sağlamak adına zabıta ekiplerimiz sahada görevini titizlikle sürdürüyor. Denetimlerimizi belirli aralıklarla değil, sürekli ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın ve esnafın huzur ile güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor

