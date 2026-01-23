Burhaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve koşullarda alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; fiyat etiketleri, çizgi ihlali kontrolü, tartı aletleri, ürünlerin tazeliği ve hijyen kuralları titizlikle kontrol ediliyor.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği noktalarda esnafa gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri bizim önceliğimizdir. Hem halk sağlığını korumak hem de esnafımız arasında adil rekabet ortamını sağlamak adına zabıta ekiplerimiz sahada görevini titizlikle sürdürüyor. Denetimlerimizi belirli aralıklarla değil, sürekli ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın ve esnafın huzur ile güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor