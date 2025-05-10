Burhaniye Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Pazar Denetimi

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde başlattığı denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattığı rutin denetim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, esnafın çizgi ihlali yapıp yapmadığını ve ürünlerde fiyat etiketi bulundurulup bulundurulmadığını kontrol etti. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalara rastlanan tezgahlar hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı davranan esnafla ilgili de yasal süreç başlatıldı.