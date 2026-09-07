Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Başkan Deveciler\'i makamında ziyaret etti

(BALIKESİR) - Aslan Yol Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol A Takımı, 2026-2027 sezonu öncesinde Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret etti.

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol A Takımı'nı ağırladı.

Ziyarete; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ile Tarık Erdil, Basketbol Şube Sorumluları Çiğdem Karasakal Avcu, Hasan Şerin ve Salihcan Yenikardaşlar, Başantrenör Güray Kurtuluş, Yardımcı Antrenör Özlem Köle, Genel Menajer Aydın Köle, İdari Menajer Seda Atlı ve basketbolcular katıldı.

Ziyarette yeni sezon hazırlıkları ve takımın hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan Deveciler teknik heyet ve sporculara yeni sezonda başarılar diledi.