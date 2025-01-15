Burhaniye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, gazetecileri ağırladığı programda, "Gazetecilerin yaşam şartlarının daha iyi olduğu, devletin gazetecilere daha çok desteklediği kalemlerini daha rahat kullanabilecekleri nice 10 Ocak kutlamaları diliyorum" diye konuştu.

Burhaniye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Başkan Deveciler'in ev sahipliğinde il genelinden gelen birçok basın mensubunun katılımıyla kutlandı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'in de aralarında bulunduğu kent genelindeki 100'ün üzerindeki basın mensubu ile bir araya gelen Deveciler, "Gazetecilerin yaşam şartlarının daha iyi olduğu, devletin gazetecilere daha çok desteklediği kalemlerini daha rahat kullanabilecekleri nice 10 Ocak kutlamaları diliyorum" dedi.