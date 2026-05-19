Burhaniye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Burhaniye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2026 13:37  Güncelleme: 14:31
(BALIKESİR) - Burhaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.

Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan tarafından Atatürk Anıtı'na Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelengi bırakıldı ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreni sonrası kutlama programı, 8 Eylül Stadı'nda devam etti.

Kutlamalara Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye İlçe Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Murat Özkan, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Bilal Duvar, BUBFA Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Cezaevi Jandarma Komutanı Üsteğmen Engin Demir, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ile Tamer Midilli, Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, gaziler, siyasi partilerin ilçe başkanları, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ile "Türk Gençliğinin Ata'ya Cevabı"nın öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunduğu ve milli mücadele ruhunun yaşandığı programda, gençler şiirler ve konuşmaları ile 19 Mayıs ruhunu yaşattı.

Şeref Çağrısı, Gençlik Marşı, şiirlerin yanı sıra halk oyunları, karate, cimnastik, dans ve güreş gösterileri, stadı dolduran vatandaşlardan beğeni topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Cumali Atilla, Deveciler, İlçe Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Murat Özkan takdim etti.

Kutlamalar, bu akşam saat 20.00'de Halk Kütüphanesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenecek fener alayı ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

