Burhaniye 19 Mayıs'ı Fener Alayı ile Kutladı

(BALIKESİR) - Burhaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yoğun katılıma sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Burhaniye'de fener alayı ile kutlandı. Korteje Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Tamer Midilli ve Ahmet Demir, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk Kütüphanesi önünden başlayan yürüyüş, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, marşlar ve alkışlar eşliğinde bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.