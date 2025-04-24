Burhaniye'de 23 Nisan Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Burhaniye'de 23 Nisan Şenliği Coşkusu

Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği şenlikle kutladı. Etkinlikte şişme oyun parkurları, yüz boyama ve çocuk oyunları gibi birçok aktivite yer aldı.

24.04.2025 11:05
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "23 Nisan Şenliği" düzenledi. Burhaniye Belediyesi'nin kreş ve gençlik merkezi öğrencilerinin gösterileri ile başlayan şenlikte, şişme oyun parkurları, pandomim gösterisi, animasyonlar, çocuk oyunları ve yüz boyama etkinlikleri yer aldı.

Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, "23 Nisan Şenliği" ile kutladı. Etkinliğe, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile eşi Nuriye Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Çelenk sunma töreni ile başlayan program, resmi kutlama ve Çocuk Şenliği ile Demokrasi Parkı'nda devam etti.

Burhaniye Belediyesi'nin kreş ve gençlik merkezi öğrencilerinin gösterileri ile başlayan şenlikte, şişme oyun parkurları, pandomim gösterisi, animasyonlar, çocuk oyunları ve yüz boyama etkinlikleri yer aldı. Ayrıca çocuklara balon, patlamış mısır, pamuk şeker hediye edildi.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi de şenliğe kostümler giyerek katıldı. Çocuklarla birlikte sahneye de çıkarak yarışmalara katılan ekip,  ilgiyle takip edildi.

Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda yapılan uçurtma şenliğinde de çocuklar aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

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Kaynak: ANKA

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