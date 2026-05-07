Burhaniye Belediyesi'nden Bahçelievler Cuma Pazarı'nda Yenileme Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye Belediyesi'nden Bahçelievler Cuma Pazarı'nda Yenileme Çalışması

07.05.2026 11:03  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Cuma Pazarı'nda yenileme çalışmaları yürütüyor. Proje, esnaf ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş ortamı sunmayı hedefliyor.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi tarafından Bahçelievler Cuma Pazarı'nda yürütülen yenileme çalışması ile hem esnafın hem de vatandaşların daha konforlu ve düzenli bir alışveriş ortamına kavuşması hedefleniyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı projeler arasında yer alan Bahçelievler Cuma Pazarı'nda yenileme çalışmaları sürüyor. Alanın mevcut konumu ve çevresindeki yoğun kullanım dikkate alınarak, pazar yerinin gün boyu yaşayan ve kolay erişilebilen bir merkez olması amaçlanıyor.

Projede her esnaf için 6 metrekarelik satış alanı planlandı. Tezgah yerleşimi, hem alışveriş yapan vatandaşların rahat hareket edebilmesi hem de esnafın daha verimli çalışabilmesi gözetilerek oluşturuldu. Ayrıca hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ile pazar alanının daha temiz ve düzenli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Pazar yerinde yalnızca ticari alanlar değil, aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar da yer alacak. Bununla birlikte, pazarın kurulmadığı günlerde alanın otopark olarak kullanılabilecek olması, bölgedeki park yeri ihtiyacına da önemli bir çözüm sunacak. Proje kapsamında zabıta birimi bürosu, çay ocağı, bebek bakım odası ve engelli erişimine uygun tuvaletler modern bir anlayışla yeniden düzenlenecek.

"18 Mayıs tarihinde pazar yerimizin ihalesini gerçekleştiriyoruz"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahçelievler Cuma Pazarımız da bu vaatlerimizden biriydi. Esnafımızın daha iyi koşullarda çalışmasını, vatandaşlarımızın ise daha konforlu bir ortamda alışveriş yapmasını sağlayacak bu projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Projemiz yalnızca ticari alanlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar da yer alacak. Ayrıca, pazarın kurulmadığı günlerde alanımızın otopark olarak kullanılabilecek olması bölgemizdeki park yeri ihtiyacına da önemli katkılar sağlayacak. 18 Mayıs 2026 tarihinde pazar yerimizin ihalesini gerçekleştiriyoruz. Projemizin ise yıl sonuna kadar tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Deveciler, proje ile birlikte üretici ve tüketiciyi daha sağlıklı ve modern bir ortamda buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, çalışmanın ilçenin sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi'nden Bahçelievler Cuma Pazarı'nda Yenileme Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi'nden Bahçelievler Cuma Pazarı'nda Yenileme Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.