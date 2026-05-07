Burhaniye Belediyesi'nden Bahçelievler Cuma Pazarı'nda Yenileme Çalışması

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi tarafından Bahçelievler Cuma Pazarı'nda yürütülen yenileme çalışması ile hem esnafın hem de vatandaşların daha konforlu ve düzenli bir alışveriş ortamına kavuşması hedefleniyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı projeler arasında yer alan Bahçelievler Cuma Pazarı'nda yenileme çalışmaları sürüyor. Alanın mevcut konumu ve çevresindeki yoğun kullanım dikkate alınarak, pazar yerinin gün boyu yaşayan ve kolay erişilebilen bir merkez olması amaçlanıyor.

Projede her esnaf için 6 metrekarelik satış alanı planlandı. Tezgah yerleşimi, hem alışveriş yapan vatandaşların rahat hareket edebilmesi hem de esnafın daha verimli çalışabilmesi gözetilerek oluşturuldu. Ayrıca hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ile pazar alanının daha temiz ve düzenli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Pazar yerinde yalnızca ticari alanlar değil, aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar da yer alacak. Bununla birlikte, pazarın kurulmadığı günlerde alanın otopark olarak kullanılabilecek olması, bölgedeki park yeri ihtiyacına da önemli bir çözüm sunacak. Proje kapsamında zabıta birimi bürosu, çay ocağı, bebek bakım odası ve engelli erişimine uygun tuvaletler modern bir anlayışla yeniden düzenlenecek.

"18 Mayıs tarihinde pazar yerimizin ihalesini gerçekleştiriyoruz"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahçelievler Cuma Pazarımız da bu vaatlerimizden biriydi. Esnafımızın daha iyi koşullarda çalışmasını, vatandaşlarımızın ise daha konforlu bir ortamda alışveriş yapmasını sağlayacak bu projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Projemiz yalnızca ticari alanlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar da yer alacak. Ayrıca, pazarın kurulmadığı günlerde alanımızın otopark olarak kullanılabilecek olması bölgemizdeki park yeri ihtiyacına da önemli katkılar sağlayacak. 18 Mayıs 2026 tarihinde pazar yerimizin ihalesini gerçekleştiriyoruz. Projemizin ise yıl sonuna kadar tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Deveciler, proje ile birlikte üretici ve tüketiciyi daha sağlıklı ve modern bir ortamda buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, çalışmanın ilçenin sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.