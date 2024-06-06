Burhaniye'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı

Burhaniye\'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil boyunca temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kaymakam, belediye başkanı ve diğer yetkililerin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler de atıkları topladı. Ayrıca, etkinlikler arasında geri dönüşüm atölyesi sergisi ve tiyatro gösterisi de yer aldı.

06.06.2024 09:23
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan İrez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile öğretmenler ve öğrenciler, İskele Mahallesi'nde bulunan Yelken Kulübü'nden Özgürlük Parkı'na kadar sahil boyunca atıkları topladı.

Öğretmenler Mahallesi Plajı'ndaki atık toplama çalışmasının ardından Özgürlük Parkı'nda, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil katılımcılara hitap etti.

Etkinlik kapsamında açılan "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Atölyesi Sergisi" büyük ilgi gördü. Sergide, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler tanıtılarak katılımcılar sıfır atık konusunda bilinçlendirildi.

Ayrıca, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunca "Hepimizin Bir Dünyası Var" adlı tiyatro gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burhaniye'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı - Son Dakika

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