Burhaniye'de Emekliler Lokali Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in seçim vaatlerinden biri olan "Burhaniye Belediyesi Emekliler Lokali Sosyal Tesisi" hizmete açıldı. Açılışta konuşan Deveciler, "Ekonomik zorluklarla boğuşmak zorunda kalıp sosyal hayattan koparılan emeklilerimiz için uygun fiyatlarla hizmet verecek lokalimizi ilçemize kazandırdık. Hayırlı olsun" dedi.

Öğretmenler Mahallesi Nurettin Sandıkçıoğlu Caddesi'nde hizmete sunulan Burhaniye Belediyesi Emekliler Lokali Sosyal Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı. Tesis, 150 metrekaresi kapalı alan, 250 metrekaresi açık alan olmak üzere toplamda 400 metrekarelik hizmet alanı ile halkın kullanımına sunuldu.

Burhaniyelilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, STK temsilcilerinden, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, Burhaniye Disk Emekli-Sen Başkanı Çiğdem Karasakal Avcu da söz aldı.

"Uygun fiyatlarla hizmet verecek lokalimizi ilçemize kazandırdık"

Açılış konuşmasında Burhaniyelilere seslenen Başkan Ali Kemal Deveciler, "Ekonomik zorluklarla boğuşmak zorunda kalıp sosyal hayattan koparılan emeklilerimiz için uygun fiyatlarla hizmet verecek lokalimizi ilçemize kazandırdık. Emeklilerimizin bütçesini bir nebze olsun rahatlatacak ve keyifle zaman geçirecekleri Emekliler Lokali Sosyal Tesisi hazırlıkları tamamlandı ve halkımızın kullanımına sunuldu. Burhaniye'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.