Burhaniye'de Müstakil Evde Yangın

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Geriş Mahallesi 2. İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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