Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

İzmir'in Konak ilçesinde ailesiyle birlikte sahilde oturan 44 yaşındaki Güney D., kendilerine laf atan bir kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda saldırgan, Güney D.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, kopan kulak parçası tüm aramalara rağmen bulunamadı.

LAF ATMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahilde vakit geçiren Güney D. (44), kendilerine laf atan kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Şüpheli, darbettiği Güney D.'nin sol kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. Saldırgan olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

KOPAN KULAK PARÇASI BULUNAMADI

Acı içinde kalan Güney D.'nin yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada Güney D.'nin kulağından kopan parçayı bulmak için aile üyeleri ve polis ekipleri çevrede arama yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen kopan kulak parçasına ulaşılamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.