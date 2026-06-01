Burhaniye Belediyesi, Park ve Yeşil Alanlarda Çalışmalarını Sürdürüyor

01.06.2026 17:26  Güncelleme: 19:05
Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım-onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşlardan yeşil alanların korunması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ören Mahallesi Siteler Bulvarı'nda ponza uygulaması yapılırken, Enver Güreli Caddesi ve Ayaklı mevkisinde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı, Muammer Aksoy Caddesi, Mehmet Adile Ünalan Parkı ve İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi'nde bulunan yeşil alanlarda temizlik ise bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde bulunan kavşakta ise peyzaj bakım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, Bahçelievler Mahallesi 2785 Sokak'ta yapımına başlanan yeni park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN DAHA DUYARLI OLMALARINI RİCA EDİYORUZ"

İlçe genelindeki park ve yeşil alanlardaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı ve T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ekiplerimiz, ilçemizde yer alan park ve yeşil alanlarda bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. İlçemize yeni yeşil alan ve parklar kazandırmaya devam ederken, sosyal yaşam alanlarımızın daha temiz, düzenli ve estetik görünmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da park ve yeşil alanlarımızın korunması konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

