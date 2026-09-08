Burhaniye\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104\'üncü yılı kutlandı

(BALIKESİR) - Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ilçede gerçekleştirilen kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Program kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla,Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, Burhaniye İlçe Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, BUBFA Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye Cezaevi Jandarma Komutanı Üsteğmen Engin Demir, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tarık Erdil, B.B.B. Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, BUBYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, gaziler, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Başkan Deveciler, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları gösterisi yapıldı. Özgür Kanatlar Halk Bandosu tarafından bando gösterisi gerçekleştirildi. Burhaniye'de görev yapan öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Program, resmi araçların geçiş ve protokolün selamlaması ile sona erdi.