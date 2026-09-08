Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlandı

Burhaniye\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104\'üncü yılı kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

(BALIKESİR) - Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ilçede gerçekleştirilen kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Program kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla,Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, Burhaniye İlçe Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, BUBFA Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye Cezaevi Jandarma Komutanı Üsteğmen Engin Demir, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tarık Erdil, B.B.B. Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, BUBYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, gaziler, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Başkan Deveciler, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları gösterisi yapıldı. Özgür Kanatlar Halk Bandosu tarafından bando gösterisi gerçekleştirildi. Burhaniye'de görev yapan öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Program, resmi araçların geçiş ve protokolün selamlaması ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:23
Diyarbakır’da köy korucusunun şüpheli ölümü Valilikten açıklama var
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:32:56. #7.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement