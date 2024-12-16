Burhaniyeli Sporcular Satrançta Başarı Kazandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Küçükler İl Birinciliği Satranç turnuvası tamamlandı. Turnuvaya katılan Burhaniyeli sporcular, 3 ayrı kategoride kupa ve madalya kazandı. Sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'mizi en iyi şekilde temsil eden genç sporcularımıza teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

14-15 Aralık günlerinde Balıkesir'de düzenlenen 7, 8, 9, 10 ve 11 Yaş Grubu Satranç Turnuvası'na Burhaniyeli sporcular büyük başarı kazandı. 5 ayrı kategoride Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan Burhaniyeli sporcular, 3 ayrı kategoride kupa ve madalya almaya hak kazandı. İki gün süren turnuvada 9 Yaş Kategorisinde Poyraz Koç ikinci, 7 Yaş Kategorisinde Ali Kemal Yavaş ve 11 Yaş Kategorisinde Yusuf Eren Mumcu üçüncü olarak madalyalarını aldı.

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak, düzenlenen turnuvalarda Burhaniye'mizi en iyi şekilde temsil eden genç sporcularımıza teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz" dedi.