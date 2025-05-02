Burj Al Babas'ta 13 Sanığa Hapis Talebi

"Burj Al Babas" projesiyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı: 13 sanık hakkında 885'er yıla kadar hapis talebi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan Burj Al Babas projesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 13 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 885'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Proje sahibi Sarot Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, "6 yıl gecikmenin sebepleri vardır. Konkordato ilan edildi, iflasa gidildi, Covid geldi. Bir sürü gecikme yaşandı" dedi.

Mudurnu'da 2011 yılında yapımına başlanan Burj Al Babas projesiyle ilgili 13 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 885'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Proje kapsamında 350 villa Körfez ülkelerindeki müşterilere satılırken, inşaatın tamamlanamaması nedeniyle 59 kişi şikayetçi oldu. Sanıklar arasında projeyi yürüten Sarot Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ile yöneticiler Adem Tekgöz ve Mezher Yerdelen de bulunuyor.

67 milyon 180 bin dolarlık para girişi

İddianamede yer alan MASAK raporlarına göre, 2014-2018 yılları arasında projeyi yürüten şirketlere bin 41 işlemde toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi olduğu, yatırım yapanların tamamının Kuveytli iş insanları olduğu belirtildi. Söz konusu iddianamenin daha önce iadesine karar verildiği ancak savcılığın itirazı üzerine tekrardan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Burj Al Babas projesinin son hali, yapıların içi ve dışı havadan dron ile görüntülendi.

"6 yıl gecikmenin sebepleri var"

Dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Proje sahibi Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, projedeki 6 yıl gecikmenin sebepleri olduğunu söyleyerek, "6 yıl gecikmenin sebepleri vardır. Konkordato ilan edildi, iflasa gidildi, Covid geldi. Bir sürü gecikme yaşandı. Burj Al Babas'ın tapusunun yarısından fazlası zaten hak sahiplerine verilmiş durumda. Diğer yarısında ise kimi parasını ödememiş, kimi de gelip almamış. Bu davayı açan 59 kişinin ifadeleri bile alınmamış ama bizim ifadelerimiz alınmış. Gerçekle alakası olmayan ithamlarda bulunuluyor" ifadelerini kullandı.