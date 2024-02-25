Burkina Faso'da Kilise Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burkina Faso'da Kilise Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Burkina Faso\'da Kilise Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Burkina Faso'da Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki Dori Katolik Kilisesi, pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Burkina Faso'da 2015'te başlayan güvenlik krizi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülke topraklarının yüzde 65'i devlet kontrolünde bulunuyor.

25.02.2024 19:47  Güncelleme: 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Uluslararası, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Kilise Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 19:57:14. #1.13#
SON DAKİKA: Burkina Faso'da Kilise Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement