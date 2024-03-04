Burkina Faso'da Köylere Yapılan Saldırılarda 170 Kişi Hayatını Kaybetti

VAGADUGU, 4 Mart (Xinhua) -- Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere düzenlenen saldırılarda en az 170 kişi hayatını kaybetti.
Ouahigouya Yüksek Mahkemesi Savcısı Aly Benjamin Coulibaly, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 25 Şubat'ta Burkina Faso'nun kuzey bölgesindeki Yatenga eyaletinin Komsilga, Nodin ve Soro köylerine düzenlenen "büyük çaplı kanlı saldırılarda" yaklaşık 170 kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük maddi kayıplar yaşandığını söyledi.
Coulibaly, savcılığın olaya ilişkin soruşturma yürütmek ve kanıt toplamak üzere Perşembe günü bölgeye müfettişler gönderdiğini kaydetti.
25 Şubat'ta ayrıca, ülkenin kuzeyindeki bir Katolik kilisesinde ibadet etmekte olan 15 kişi ile ülkenin doğusundaki bir camide ibadet etmekte olan onlarca Müslüman, saldırılarda öldürülmüştü.
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