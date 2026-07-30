Burkina Faso\'da Türk Doktorlarına Güven

Türk hekimlerinin gözetiminde Burkina Faso'daki üçüncü seride böbrek nakli yapılacak hastalardan Marietou Tiendrebeogo, Türk hekimlerine güveninin tam olduğunu belirtti.

Türkiye ile Burkina Faso'nun 2024'te sağlık alanında yaptığı işbirliği kapsamında, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarının desteği ve Türkiye Organ Nakli Vakfının koordinasyonuyla Temmuz 2025'te başlayan böbrek nakilleri programı, üçüncü seriyle devam ediyor.

Bu kapsamda böbrek nakli yapılacak hastalardan 22 yaşındaki Marietou Tiendrebeogo, AA muhabirine, ameliyat öncesi stresli olduğunu ancak Türk doktorlarına güvendiğini ve operasyonun başarılı geçeceğine inandığını söyledi.

Kuzeninin kendisine donör olmayı kabul etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Tiendrebeogo, "Bütün kardeşler arasında ve aile içerisinde bana böbreğini vermeyi kabul eden kişi kendisi. Bu yüzden kendisine de gerçek anlamda minnettarım. Onun da çok iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Tiendrebeogo, ülkesinde organ nakli yapılacak sayılı hastalardan biri olacağı için büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Böyle bir imkanımın olmasından dolayı da ayrıca mutluyum. Kesinlikle aynı şekilde doktorlara da cesaret vermek istiyorum. Kendilerinin bu tarz ameliyatlara devam etmesi için onlara cesaret ve iyi dileklerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

Türk doktorlarına güveninin tam olduğunu vurgulayan Tiendrebeogo, "Onların başarıyla bu nakli yönlendireceklerine inancım tam. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Dilerim ki bizim doktorlarımıza da desteklerini esirgemezler ve aynı şekilde işbirliği devam eder." ifadelerini kullandı.

"Türk doktorlarına güveniyoruz"

Kuzenine böbreğini bağışlayan 25 yaşındaki Alexis Zanghre, nakil için yaklaşık 3 yıldır beklediklerini, kuzeninin sağlığına kavuşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Tek isteğimiz onun sağlığına kavuşması." dedi.

Türk doktorlarının Burkina Faso'ya gelerek organ nakli ameliyatları gerçekleştirdiğini öğrendiklerini ifade eden Zanghre, "Ameliyat olanların da başına herhangi bir şey gelmediğini ve sağlıklarına kavuştuklarını öğrendik. Dolayısıyla bizler tabii ki de Türk doktorlarına güveniyoruz." dedi.