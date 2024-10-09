Burkina Faso'da VOA Yayınları 3 Ay Askıya Alındı

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Burkina Faso'da, ABD merkezli yayın kuruluşu Voice of America'nın (VOA) yayınları 3 ay askıya alındı.

İletişim Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, VOA, güvenlik operasyonlarını haksız yere eleştirmek, Burkina Faso ve Malili askerlerin moralini bozmak ve terör saldırılarına ilişkin doğrulanmamış bilgiler vermekle suçlandı.

Açıklamada, bu gerekçelere dayanarak VOA'nın yayınlarının 3 ay durdurulduğu belirtilerek, aynı zamanda yerel medyada uluslararası haberlere yer verilmesinin de bir sonraki emre kadar yasaklandığı kaydedildi.

Burkina Faso'da İngiliz kamu yayıncısı BBC ve yine VOA'nın yayınları daha önce de kısa süreliğine askıya alınmıştı.

Fransız radyosu RFI'nin yayın lisansı da Eylül 2023'te benzer gerekçelerle iptal edilmişti.