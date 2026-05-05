Burkina Faso'dan TV5 Monde'a Yayın Yasağı

Burkina Faso, Fransız TV5 Monde kanalına terörü övme ve yanlış bilgi yayma suçlamasıyla yayın yasağı getirdi.

Burkina Faso İletişim Üst Kurulu (CSC) tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele konuları ile Mali'de 25 Nisan 2026'da düzenlenen saldırılara ilişkin haberlerde "yanlış bilgi yayma" ve "terörizme övgü" içerikleri tespit edilmesi üzerine TV5 Monde kanalının tüm ulusal topraklarda yayınının durdurulduğu ve kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, medyanın doğruluk, denge ve tarafsızlık ilkelerine uyma yükümlülüğü hatırlatılarak TV5 Monde'un yayınlarında gazetecilik etik kurallarına aykırılıklar tespit edildiği ifade edildi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı ve ilgili taraflara iletileceği kaydedildi.